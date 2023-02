Gf Vip, il regalo molto intimo fatto da Giaele De Donà ad Antonino Spinalbese: il momento tra i due in piscina

Nella casa del Gf Vip, Antonino Spinalbese è rientrato nella casa dopo una breve assenza a causa di alcuni problemi di salute. Tra i più contenti del suo ritorno c'è stata sicuramente Giaele, che ha anche deciso, visto il compleanno del ragazzo che festeggia gli anni il 1 febbraio, di fargli un regalo speciale e molto personale. I due si sono appartati in giardino per parlare lontani dal resto del gruppo e, come ha riportato un utente su Twitter, Giaele ha regalato ad Antonino due maschere e il suo profumo, spiegando che «così mi porterai sempre con te quando non ci sarò fuori da qui». Giaele non ha mai nascosto di aver avuto un debole per Antonino ma alla fine tra i due è nata soltanto una bella amicizia, che per alcuni potrebbe continuare anche fuori dalla casa del Gf Vip.

