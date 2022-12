Gf Vip, Katia Ricciarelli stona: Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese la imitano e prendono in giro la gaffe

Katia Ricciarelli è stata ospite dell’ultima puntata del Gf Vip, dove ha cantato l’Ave Maria di Schubert per Francesca Cipriani e il suo neo-sposo. Peccato che la soprano abbia stonato vistosamente, in un momento decisamente imbarazzante che non poteva passare inosservato ai concorrenti del reality show. Tra un Antonino Spinalbese che tenta l’imitazione e un Edoardo Tavassi che ci scherza su, ecco come hanno reagito a quella stecca da parte della cantante lirica ed ex concorrente del programma di Canale 5.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Funday from Bensound.com