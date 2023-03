GF VIP, l'accusa del web: televoto truccato per favorire Micol? Giulia Salemi fa chiarezza

Cominciano a piovere le accuse di televoto truccato al Grande Fratello Vip dopo la puntata che ha visto Micol Incorvaia passare direttamente alla finale. Nel serale del 16 marzo, Micol ha battuto Antonella e Nikita per affermarsi come la seconda finalista di questa settima edizione del reality show, dopo Oriana Marzoli. Tuttavia, molte persone stanno notando discrepanze tra le statistiche sul sito e il risultato finale, sollevando dubbi sulla trasparenza del televoto. Quale sarà la verità? Arriva anche la spiegazione di Giulia Salemi.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music Buddy from Bensound.com