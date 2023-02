Gf Vip, la penale che dovrebbe pagare Antonino se abbandonasse la casa: ecco la cifra

Antonino Spinalbese ha avuto una discussione abbastanza accesa con Giaele De Donà che, nella casa del Gf Vip, ha criticato aspramente il suo atteggiamento e i suoi continui riferimenti al voler andare via, salvo poi rimanere sempre nella casa. Ebbene, Antonino ha fatto capire che il motivo per il quale non ha ancora lasciato il gioco è la corposa penale che gli sarebbe contrattualmente fatta pagare. Ma a quanto ammonta questa penale? E si tratta di una cifra uguale per tutti? Ecco che cosa viene fuori sulla questione.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress; music Moose from Bensound.com