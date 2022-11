Gf Vip, la reazione di Elenoire Ferruzzi al bacio tra Daniele e Nikita nella notte

Nella notte, i concorrenti del Gf Vip si sono messi a giocare a “obbligo o verità”. A fare scalpore è stato il bacio tra Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro che, abbracciati al centro del salotto, non si sono sottratti all’obbligo del bacio sulle labbra. «Daniele sarebbe stato lì ancora per 10 minuti accarezzandole la schiena ma Nikita è scappata», ha twittato un utente. Secondo qualcun altro, Daniele avrebbe frugato apposta tra i bigliettini per il sorteggio, in modo da pescare proprio il nome di Nikita. «Sbaglio o Daniele ha scelto di proposito il bigliettino con scritto Nikita per baciarla?», ha scritto qualcuno su Twitter. Dall’altra parte, in molti hanno notato che Elenoire Ferruzzi, ormai eliminata dal gioco, non ha scritto nulla a proposito del bacio tra i due. Proprio lei che si era avvicinata a Daniele, come avrà reagito? C’è chi dice che sia stata proprio lei a postare il video del bacio tra i due…

Foto ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Dreams from Bensound.com