Gf Vip, la verità dietro lo sputo di Elenoire: il video che incastra Antonino

Nell’ultima puntata del Gf Vip si è affrontato il comportamento di alcuni concorrenti nei confronti di Nikita Pelizon. La modella è stata derisa e insultata alle spalle, soprattutto da Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima è stata eliminata dal reality a seguito di un televoto flash in cui il pubblico ha votato proprio per farla uscire dalla casa, proprio per via dell’atteggiamento avuto con Nikita e dei gesti fatti intenzionalmente. Sul web circola da giorni il video in cui si vede Elenoire sputare a terra dopo il passaggio di Nikita e Antonino ridere per il gesto. «Avevo un seme in bocca», è la giustificazione di Elenoire che però non convince. Nonostante le negazioni, si capisce chiaramente che i due stavano parlando proprio di Nikita, bisbigliando sotto voce. «Per l’esattezza Elenoire diceva che lei doveva stare attenta perché Daniele è suo», ha twittato un utente.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music Dreams from Bensound.com