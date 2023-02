Gf Vip, Luca Onestini lo dice senza mezzi termini: è convinto che Martina Nasoni lo faccia davvero

Da qualche giorno, nella casa del Gf Vip è entrata Martina Nasoni, insieme ad altri ex fidanzati di alcuni concorrenti in gioco. Martina in passato ha avuto una relazione con Daniele Dal Moro e secondo Luca Onestini, la ragazza ha accettato di partecipare con un'idea ben chiara in mente. Luca, infatti, ha espresso il suo parere a Daniele e Oriana, parlando proprio di Martina: «Non riesce a riprenderti, devi uscire male te e bene lei, deve vittimizzarsi, dire che le manchi di rispetto per i baci, ma.. tesoro, te sei entrata qua che lui già si baciava con Oriana, sei tu che dopo ti sei messa in mezzo». Anche Nicole Murgia ha espresso la sua opinione, concentrandosi sull'atteggiamento, a suo dire discutibile, di Nikita. La modella è apparsa infatti molto vicina a Martina, mettendo così in secondo piano il suo rapporto con Daniele, costruito in tutti questi mesi di reality.

