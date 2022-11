Gf Vip, la verità dietro la frase di Nikita Pelizon ad Antonella Fiordelisi: «Mangia troppo e svacca»

Succede il finimondo in casa dopo che nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip è stato mostrato un filmato che riprende certe parole di Nikita su Antonella Fiordelisi. La Pelizon, sulla coinquilina, ha detto: «Edoardo deve toglierle il cibo sennò mangia troppo e svacca». Parole considerate decisamente offensive anche se la verità sembra essere diversa. Quella clip mostrata durante la diretta serale, infatti, non sarebbe completa. Ma cosa dice davvero Nikita su Antonella? Il filmato integrale sembra confutare la natura offensiva delle sue affermazioni… Ma perché allora è stato tagliato in quel modo?

