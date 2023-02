Gf Vip, Matteo Diamante ha lo stesso problema intimo di Spinalbese: «Sto male»

Al Grande Fratello Vip è andato in scena qualche dialogo che ha generato numerose discussioni e confessioni imbarazzanti. L'ultimo scoop riguarda la salute intima dei concorrenti e di Antonino Spinalbese e Matteo Diamante. Edoardo Donnamaria, qualche giorno fa, ha rivelato che Antonino prenderebbe delle pillole per un problema di gonfiore intimo. Poi, Matteo ha rivelato a Nikita di avere un problema simile e di star soffrendo molto per questo. Non è stato specificato di cosa si tratti esattamente, ma i sospetti parlano chiaro. Ecco cosa affligge i due concorrenti del reality show di casa Mediaset.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Moose from Bensound.com