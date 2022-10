«Mi ha scritto Totti», cosa confessa Antonella Fiordelisi per poi essere subito censurata

Al Gf Vip arriva un riferimento esplicito di Antonella Fiordelisi a Francesco Totti: mentre parlava con Giaele De Donà ed Edoardo Donnamaria, la schermitrice si è infatti lasciata sfuggire un candido “Mi ha scritto”. In quel momento è scattata immediatamente la censura da parte della produzione che ha spento il microfono e diretto gli obiettivi delle telecamere altrove. Ma quanto ci sarà di vero in quelle parole di Antonella? Davvero l’eterno capitano della Roma le ha scritto? Oppure il suo era soltanto uno scherzo mentre giocava insieme a Giaele ed Edoardo? Non lo sappiamo ma siamo certi che qualcuno indagherà sulla questione…

Foto Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Funday from Bensound.com