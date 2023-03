Gf Vip, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli eludono i microfoni: cosa rischiano dopo i provvedimenti presi da Mediaset

I telespettatori del Gf Vip esplodono con le proteste dopo la comparsa di una clip nella quale si vedono Micol Incorvaia e Oriana Marzoli che hanno trovato un nuovo modo per eludere i microfoni del reality show, nascondendosi in un armadio a muro per parlare senza essere sentite. La produzione aveva dichiarato che questo comportamento sarà punito severamente, tuttavia al momento non sembrano esserci conseguenze per le concorrenti. La questione ha scatenato un’ondata di commenti sui social da parte dei fan del programma. Ecco che cosa chiedono al Grande Fratello e a Mediaset.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music OnceAgain from Bensound.com