Gf Vip, Nicole Murgia squalificata per il gesto del sale al passaggio di Nikita Pelizon? Cosa ha fatto

Scoppia il caos al Grande Fratello Vip per l’ennesimo gesto discriminatorio che è stato posto in essere nei confronti di Nikita. Questa volta a farlo è stata Nicole Murgia che, mentre era in cucina con Luca Onestini ed Oriana, si è lanciata del sale alle spalle subito dopo il passaggio della Pelizon. Il gesto non è affatto piaciuto ai telespettatori che, denunciando l’atteggiamento nei confronti di Nikita, chiedano che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti come avvenne ad Elenoire Ferruzzi. Che cosa succederà adesso? Il Grande Fratello interverrà con una nuova squalifica?

