Gf Vip, Nikita accerchiata dal gruppo: l'ha cancellato dalla lista della spesa

Fa discutere ciò che è avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip sulla questione della lista della spesa. Nikita Pelizon è stata praticamente accerchiata dal gruppo, accusata da Antonella Fiordelisi, Antonino e Luca Salatino di aver cancellato il dolcificante dall’elenco. La questione ha lasciato davvero esterrefatto il pubblico a casa ma anche Luca Onestini, unico ad essere intervenuto per prendere le difese della coinquilina. Ma per quale motivo se la sono presi in quel modo contro Nikita? Perché mai dar vita ad un attacco tanto pesante nei suoi confronti?

