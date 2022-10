Gf Vip, Nikita lascia senza parole Elenoire: è proprio senza rancore

Nonostante gli attriti e le nomination, Nikita Pelizon è apparsa senza rancore nei confronti di Elenoire Ferruzzi, al punto di aprirsi con lei e parlare a viso aperto. «Sei vita quando vuoi esserlo, ma sei anche calma. Hai un sacco di pregi. Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita ascoltata da un uomo non perché mi voleva ma perché desiderava ascoltarmi ed è Amaurys. L’ho scelto come un fratello. Quindi può sempre arrivare qualcuno che ti sorprende», ha spiegato Nikita, infondendo speranza a Elenoire. Su Twitter, gli utenti hanno notato la benevolenza di Nikita con Elenoire, nonostante quest’ultima passi molto tempo a deriderla e a prenderla in giro. «Nikita che sta elogiando Elenoire, senza sapere che dietro la prende in giro», ha twittato un utente.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music Summer from Bensound.com