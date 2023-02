«Nikita Pelizon è mezza matta», Edoardo Donnamaria lascia senza parole Edoardo Tavassi

Dopo la Gf Vip Game Night, fanno discutere le affermazioni dei due Edoardo sull’imitazione di Nikita Pelizon fatta da Milena Miconi, che già nella serata era parsa particolarmente dura ai telespettatori. I due concorrenti del reality show di casa Mediaset hanno infatti fatto riferimento a come Elenoire Ferruzzi imitava la Pelizon, ma al termine della descrizione Donnamaria ha pronunciato un “mezza matta” riferito a Nikita. Le sue parole non hanno solo fatto sussultare Edoardo Tavassi che si è immediatamente dissociato, ma hanno in breve fatto insorgere i fan della concorrente. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Summer from Bensound.com