Gf Vip, Oriana crea subito caos in casa: stanotte non si parlava d'altro

Tra i nuovi concorrenti entrati in gioco nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip c’è Oriana Marzoli. L’attrice e showgirl venezuelana in poche ore ha subito portato un certo scompiglio nella casa a causa della sua esuberante esplosività. A subirne il fascino è stato soprattutto Antonino Spinalbese, ma anche la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non è uscita certo indenne dall’ingresso della nuova coinquilina. Tra commenti più o meno ironici, battutine e riferimenti un po’ infelici, siamo sicuri che la nuova concorrente riuscirà a portare una serie di nuove dinamiche. I presupposti, a quanto pare, ci sono tutti.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Moose from Bensound.com