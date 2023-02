Gf Vip, Oriana Marzoli e quella frase detta entrando in confessionale: si riferiva ad Antonella Fiordelisi?

Nella casa del Gf Vip si sa: tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli non corre buon sangue. La prima vede Oriana come una nemica pronta a screditarla, la seconda vede in Antonella solo un'astuta giocatrice pronta a passare sempre da vittima. Nella casa è stata vista proprio Oriana pronunciare la frase «che schifo» nei pressi del confessionale dove c'era Antonella e l'esclamazione è sembrata rivolta proprio alla fidanzata di Edoardo. Qualcun altro su Twitter ha però capito che Oriana era semplicemente «andata a chiedere una medicina per il mal di testa. Che schifo era riferito al mal di testa... Non è corretto da dire in italiano ma lei lo dice spesso quando ha qualche dolore o fastidio». «È il minimo rispetto a quello che fa e dice Antonella nei confronti di Oriana e degli altri», ha commentato un utente su Twitter.

