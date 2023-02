Gf Vip, Orietta Berti e la gaffe su Sanremo mentre era in diretta su Canale 5: cosa ha commentato

Quest'anno, Mediaset ha deciso di non modificare il proprio palinsesto durante la settimana in cui va in onda sui canali Rai il Festival di Sanremo e di competere in termini di share. Tutto è rimasto invariato e per questo, giovedì sera è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip diretta su Canale 5, mentre su Rai 1 si consumava la terza puntata del Festival. Tuttavia, l'opinionista in questa edizione del reality show, Orietta Berti, sembra mostrare un forte affetto per il Festival di Sanremo, dimostrato dai suoi commenti sui social riguardo ai Maneskin che si sono esibiti sul palco dell'Ariston in qualità di ospiti. Alfonso Signorini non ha fatto commenti a riguardo e si sa già che l'anno prossimo Orietta non tornerà come opinionista del Grande Fratello Vip. La cantante ha spiegato che tornerà da Fabio Fazio, con cui ha lavorato per molti anni.

Foto Kikapress per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Summer from Bensound.com