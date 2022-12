Gf Vip, Patrizia Rossetti non ha detto la verità su Daniele Dal Moro: cosa ha detto all'orecchio di Wilma Goich

Al Gf Vip, Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro sono arrivati ad avere un grosso scontro. L'atteggiamento di Patrizia è stato trovato da alcuni spettatori come incoerente, tanto da portarla a non essere sincera. «Il bello è che lei ha iniziato a urlargli addosso, gli punta la forchetta addosso. Hanno esagerato entrambi e lei non è una vittima», ha puntualizzato un altro utente, condividendo il video della litigata tra i due. Patrizia ha spiegato agli altri inquilini che «il mio problema era Daniele? Avevo altri problemi da risolvere con Micol ad esempio». «Sempre lei però subito dopo il blocco in puntata che l’ha vista offendere Micol, invece di pensare a quanto fatto, se la prende con Daniele», ha twittato un utente. Durante la diretta, si sente Patrizia sussurrare all'orecchio di Wilma qualcosa proprio su Daniele, ma il dialogo è stato interrotto dal ritorno in onda.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Dreams from Bensound.com