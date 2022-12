Gf Vip, paura per Oriana Marzoli nella notte: incidente nell'area beauty della Casa

Va in scena un momento pericoloso al Grande Fratello Vip, dove Oriana Marzoli ha rischiato di farsi davvero male e comunque è stata protagonista di un incidente. La concorrente di origine venezuelana, mentre era in area beauty con Nikita, si è scottata con una piastra per capelli lasciata inavvertitamente sulla sedia dalla Pelizon. Momenti di terrore nei suoi occhi dopo aver riportato una bruciatura alla coscia. Ma come è successo tutto? Ecco il momento di apprensione nella casa più spiata d’Italia.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Summer from Bensound.com