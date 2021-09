GF Vip, qual è il cachet dei concorrenti? Cosa ha dichiarato Alfonso Signorini sui compensi dei vip

Sui compensi dei concorrenti dei reality show c’è sempre un certo riserbo e il Grande Fratello Vip non fa certo eccezione. A pochi giorni dall’inizio della sesta edizione del programma, non sappiamo ufficialmente quanto guadagni ogni singolo concorrente, ma possiamo basarci su alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini.

Foto: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music Funday from Bensound.com