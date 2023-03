Gf Vip, risvolto inaspettato nei titoli di coda: il mistero su quella frase mandata alla fine

Da circa due mesi a questa parte, la chiusura delle dirette del Gf Vip su Canale 5 è stata arricchita da citazioni trash che vengono diffuse tra l'apparizione del logo del reality e quello di Endemol Shine Italy. Si tratta di easter egg, cioè delle sorprese per i fan del programma che lo seguono fino a tarda notte. Queste citazioni sono accompagnate da immagini criptiche che mostrano frasi o frame di backstage della Casa. In una di queste immagini è stato inquadrato uno schermo del computer con un messaggio che afferma che il Grande Fratello ha nascosto un contenuto speciale in un luogo criptato, per il quale il team ha rivelato parte di un codice che potrebbe essere la chiave per decriptarlo. Si sostiene che le citazioni alla fine delle puntate siano legate a questo codice e che le risorse per decifrarlo stiano aumentando...

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music Summer from Bensound.com