«Senti voci, vedi cose», Luca Onestini provoca Nikita Pelizon dopo la puntata

Subito dopo la diretta su Canale 5, i concorrenti del Gf Vip si sono messi a cucinare per cenare insieme. Ancora una volta Nikita Pelizon e Luca Onestini sono arrivati ai ferri corti. Luca non ha perso occasione per provocare Nikita, mentre quest'ultima stava chiarendo con Andrea Maestrelli. Luca ha parlato della credibilità della ragazza che a suo dire sarebbe sfumata aggiungendo «hai detto te che ormai senti le voci e vedi le cose», alludendo al suo inventarsi cose che non esistono.

