GF Vip, televoto flash per cacciarli dalla casa: cosa succederà stasera dopo il caso Marco Bellavia

La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 3 ottobre 2022 potrebbe portare con sé una serie di importanti novità in seguito al caso Marco Bellavia. Dopo il ritiro dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, da molti visto come una vera e propria ‘cacciata’ dal reality show, la produzione starebbe pensando di aprire un televoto flash per dare al pubblico il potere di eliminare immediatamente dalla casa i concorrenti responsabili. Una decisione che, secondo alcuni, mira a trasferire direttamente ai telespettatori la facoltà (e la responsabilità) di fare una scelta disciplinare dopo quanto accaduto nel corso del reality show. Ancora poco si conosce su quelle che saranno le dinamiche effettive e su quanti concorrenti sarà possibile eliminare tramite questo televoto flash proposto dalla produzione, fatto sta che le polemiche a riguardo non mancano di certo.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Cute from Bensound.com