Gf Vip, Wilma Goich contro Carolina Marconi: «Se c'era mio nipote le avrebbe spaccato la faccia»

La puntata del Gf Vip andata in onda su Canale 5 è stata senza dubbio movimentata, e le discussioni sono continuate anche dopo la puntata nella casa. Durante la serata, infatti, Wilma Goich si è scagliata contro Carolina Marconi. Quest’ultima l’avrebbe criticata durante un confessionale e Wilma Goich l’avrebbe accusata così di essere falsa. Carolina ha così comunicato a Wilma che non l’avrebbe più chiamata con l’affettuoso soprannome Nonnì: «Non te lo meriti». Wilma però deve aver frainteso perché ha rivolto per questo delle dure accuse contro Carolina: «Non sono degna di essere nonna? Sicuro non la sua [...] Io ho sentito quella frase e non sono matta. Ha pure detto “cuore marcio”. [...] Se c‘era mio nipote in casa le avrebbe spaccato la faccia». Le due sono ormai ai ferri corti e la “furia” di Wilma Goich sembra essere inarrestabile.

