Grande Fratello , Vittorio Menozzi parla da solo nella notte mentre si allena: ecco cosa sussurra durante il monologo

Nel cuore della notte, il concorrente Vittorio Menozzi è stato immortalato dalle telecamere del Grande Fratello mentre si allenava in giardino, parlando da solo e discutendo tra sé e sé. Il giovane ha fatto delle riflessioni ad alta voce, analizzando per filo e per segno il suo percorso all'interno del reality e provando a mettersi in discussione, con la volontà di affrontare i suoi limiti nei rapporti con gli altri concorrenti. Quella che inizialmente a molti è sembrato un monologo piuttosto strano e divertente da commentare sui social, in realtà si è rivelato un momento di introspezione per Vittorio, che ha deciso così di dare voce ai suoi pensieri, nonostante le telecamere puntate addosso h24. «Vittorio con quel discorso ha analizzato il suo percorso nella casa e le sue difficoltà ed è apprezzabile il fatto che questo ragazzo si metta in discussione cercando di superare i suoi limiti che ben conosce a differenza di altri che sanno solo giudicare», ha commentato un utente su X. «Penso che Vittorio ha difficolta ad integrarsi in questo gruppo (a volte nn ha nemmeno la voglia). Ha bisogno di parlare e discutere di cose profonde, di trovare e di creare rapporti veri, ma ha trovato solo falsità», ha scritto un altro utente. «Rido per quelli che davano del comodino a Vittorio quando è l'unico che propone giochi a tarda sera, sta sveglio a far palestra e parlare, sta facendo lo spoiler alla storia di Rosy che deve ancora andare in onda tanto che gli autori censurano le sue domande», ha scritto qualcun altro.

