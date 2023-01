Gf Vip, il discorso di Alberto a Nikita dopo la nomination conquista gli utenti

Nikita Pelizon e Alberto De Pisis si sono confrontati dopo la nomination avvenuta durante la puntata in diretta su Canale 5. «Non penso che tu abbia il rapporto che hai con me, con la Murgia o Milena o Andrea che sono entrati un mese fa. Ma davvero non preoccuparti. Te lo dico col cuore, so che è un gioco e so che dovevi farlo. Non dispiacerti», ha spiegato Alberto.«"Non volevo andare in tilt, devo rimanere lucida e razionale ma lì non lo sono stata. E mi sento in colpa. Potevo benissimo rinominare Wilma. Sto avendo un rimorso pesante», ha spiegato Nikita, scusandosi con Alberto. Gli spettatori hanno apprezzato il suo discorso: «Chapeau ad Alberto che dimostra per l’ennesima volta la sua maturità e gentilezza»m ha commentato un utente su Twitter.

