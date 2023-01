Gf Vip, Antonella e la frase sullo psicologo che infastidisce gli utenti: la scena ripresa

Nella casa del Gf Vip Antonella Fiordelisi, per difendersi dalle accuse dei suoi coinquilini, ha detto: «Andate da uno psicologo quando uscite da qua... Io non ho bisogno, non ci sono mai andata».

La frase non è piaciuta. «È gravissimo che una persona nel 2023 ancora pensi che andare dallo psicologo è per malati, in più una laureata come si definisce lei. Dovrebbe vergognarsi, perché è per colpa di gente che la pensa così che le nuove generazioni ancora credono questo», ha commentato un utente su Twitter. «Ad Antonella dovete mandare un aereo dove le spiegate che andare dallo psicologo è l’ultima cosa di cui vergognarsi, forse questo alla facoltà della Vita non glielo hanno spiegato», ha commentato qualcun altro. «Purtroppo il tema della salute mentale dev'essere sempre messo sotto i piedi. Quanta ignoranza. Eppure le farebbe così bene andare da uno psicologo».

