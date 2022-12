Gf Vip, Antonella si finge ubriaca? Cosa è accaduto dopo la puntata

Subito dopo la diretta su Canale 5, nella casa del Gf Vip Antonella Fiordelisi è sembrata su di giri, quasi come fosse ubriaca. Il suo atteggiamento però è sembrato a molti spettatori costruito a tavolino, quasi come se volesse fingere di essere un po' brilla. Le immagini mostrano Antonella che, con la scusa di essere ubriaca, deride alcuni dei concorrenti, tra cui Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi. «Fingersi ubriachi per istigare e provocare altre persone è di un basso ma bassissimo livello, mi sto vergognando io per lei», ha scritto un utente su Twitter. «Ma come si fa a sostenere un personaggio del genere? Antonella è senza alcun dubbio una dei concorrenti più imbarazzanti passati nella storia del grande fratello vip», ha scritto qualcun altro.

