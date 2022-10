Gf Vip, Antonino lo fa a Giaele davanti alle telecamere: il gesto notato dagli utenti

Nella casa del Gf Vip, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà appaiono spesso vicini. Durante le puntate su Canale 5, però, è più volte passato il messaggio che Antonino pensa ancora a Ginevra, mentre Giaele cerca di avvicinarsi a lui. Oggi non è sfuggito agli utenti sui social una cosa che Giaele sta cercando di far notare da settimane: non è sempre lei a cercare Antonino, anzi. Delle immagini trasmesse durante la diretta dalla casa lo confermano: in cucina, Antonino abbraccia e cerca il contatto con Giaele davanti a tutti e senza nascondersi. «Mi viene da ridere per tutto ciò. In effetti lui è preso da Ginevra. Parlano gli occhi!», ha twittato un utente, perplesso davanti al comportamento di Antonino.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music Dreams from Bensound.com