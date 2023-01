Gf Vip, gaffe di Soleil con Luca Onestini? Lui la corregge in diretta

Nell'ultima puntata del Gf Vip andata in onda su Canale 5, Soleil Sorge è stata ospite in studio per coprire, insieme a Pierpaolo Pretelli, l'assenza temporanea dell'opinionista Sonia Bruganelli. Invitati direttamente dal Gf Vip Party, che conducono sul web, i due ex gieffini hanno dato spunto per vivacizzare la puntata. Soleil Sorge, che in passato ha avuto una storia con Luca Onestini, non si è sottratta dal punzecchiare continuamente il gieffino. Soleil ha infatti affermato che «Luca in ogni reality ha fatto gli stessi saltimbanchi, mi chiedo come mai non mi vuoi lasciar parlare, tendi a fare questo quando non vuoi sentire le cose», cercando di denigrare il suo comportamento nella casa. Onestini però le ha subito risposto, correggendola: «Fa gli stessi saltimbanchi non è italiano, però. Si dice: sei un saltimbanco, non fai i saltimbanchi!».

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; ufficio stampa Mediaset; music Dreams from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, il messaggio segreto di Soleil a Luca Onestini: cosa gli ha detto prima che lasciasse lo studio