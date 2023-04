Gf Vip, il gesto di Signorini per Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: cosa ha fatto

L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano a causa di un'infezione polmonare, dopo essere stato colpito da un forte affaticamento respiratorio. La situazione è così preoccupante che persino Alfonso Signorini, amico di Berlusconi, ha deciso di annullare la festa in programma per il suo compleanno a causa delle ultime notizie sulla salute dell'imprenditore. Alla festa erano stati inviati, in diretta televisiva, anche tutti i concorrenti che hanno partecipato al Gf Vip da poco concluso. Signorini e Berlusconi sono legati da una forte amicizia e stima, ed è stato il gesto dell'ex Presidente del Consiglio di stare vicino a Signorini durante il lutto per la morte di sua madre, nel 2011, a cementare il loro rapporto.

