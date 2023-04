Gf Vip, Luca Onestini e il copione interpretato da Nikita: cosa dice contro la vincitrice

Durante un intervento in diretta su CasaChi, Luca Onestini è tornato a parlare di Nikita Pelizon, vincitrice assoluta della settima edizione del Gf Vip. «A me è sembrato un po' particolare che questa parte di lei sia stata creduta. È stata abbastanza forzata, è molto strano. Ma va bene così, il pubblico ha sempre ragione e ha deciso di premiare questo aspetto. Avete già un copione da interpretare come ha fatto qualcuno quest'anno...». Quanto al sentimento di Nikita nei suoi confronti, Luca ha aggiunto: «A me è sembrato tutto esagerato, l'ho detto più volte. Ognuno fa le sue scelte e ognuno interpreta i suoi ruoli, lei è stata una di queste. Le faccio comunque i complimenti per la vittoria e che si goda la vita».

