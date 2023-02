Gf Vip, le parole di Oriana ad Edoardo Tavassi dopo la puntata: «Non ti puoi permettere questo»

Nell'ultima puntata in diretta del Gf Vip, è andato in onda l'ennesimo scontro tra Antonella ed Edoardo. Edoardo ha avuto comportamenti ambigui con Nicole Murgia (eliminata poco dopo al televoto) e Antonella ha reagito alle immagini in malo modo. Poco più tardi, in casa, Oriana Marzoli si è confrontata con le amiche più strette di Antonella. «Lei non è una santa, ha fatto tante cose sbagliate ma lui con questa che ha fatto ha raggiunto il livello di lei. Sono alla pari. Se voi siete sue amiche, fatele notare questa cosa», ha spiegato Oriana a Nikita e Martina. Oriana ha detto la sua anche ad Edoardo Tavassi, cercando di spronarlo a continuare a dare il meglio di sè in quest'ultima fase del reality: «Dai Edo, sei la persona più solare di questa casa. Ti capisco ma proprio te non ti puoi spegnere. Non ti puoi permettere questo, anche per noi».

