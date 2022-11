«Non vi piacevate al letto?», la risposta di Micol Incorvaia spiazza Antonella

Tra i nuovi concorrenti entrati nella casa del Gf Vip c’è Micol Incorvaia, sorella di Clizia ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Proprio nella casa Edoardo ha iniziato una frequentazione con Antonella Fiordelisi e si prevedono scintille. Già in puntata le due non se le sono mandate a dire. Durante un primissimo confronto, Edoardo ha spiegato che lui e Micol si sono frequentati per poco tempo e Antonella ha colto la palla al balzo per punzecchiare: «A letto non andava bene?», ma Micol ha subito risposto: «Ci sono anche cose che prescindono dalla sessualità, ci sono caratteri che a volte non si prendono». «Micol sta zittendo Antonella ed è entrata da 10 minuti», ha scritto un utente su Twitter. «Proprio a letto si piacevano», ha commentato qualcun altro.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music Dreams from Bensound.com