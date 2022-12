Gf Vip, è segreto-gate: Antonino denuncerà per diffamazione Oriana?

Tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese l'aria si è fatta pesante. Prima l'avvicinamento, poi il definitivo allontanamento e la rabbia di lei che, durante la puntata in diretta su Canale 5 del lunedì sera ha fatto capire che l'ex di Belen Rodriguez le avrebbe confessato un grande segreto inconfessabile. «Mi ha parlato sotto le coperte e nel cortile, levandosi il microfono. Mi ha detto con chi è andato una volta. È meglio che non lo dico», ha raccontato Oriana. Dopo la puntata, in casa il segreto-gate è andato avanti, anche perché, nonostante Oriana abbia deciso di non rivelare il segreto a nessuno, ha continuato a parlarne. Daniele Dal Moro, si è così avvicinato ad Antonino per avvisarlo della situazione e Antonino non ha reagito bene, affermando che «lei adesso potrebbe inventarsi qualsiasi cosa. Questa qui la devo denunciare per diffamazione per forza».

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Dreams from Bensound.com