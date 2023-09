Grande Fratello, Rosy e i cactus: la regia cambia inquadratura, ma è troppo tardi

Rosy Chin è entrata nella casa del Grande Fratello da pochissimo, ma potrebbe aver già causato controversie all'interno della comunità cinese. Ha infatti attirato l'attenzione parlando in modo criptico delle sue esperienze amorose. Rosy ha accennato a stereotipi riguardanti i cinesi, senza completare le sue affermazioni. Ha menzionato cliché come «non ho mai visto una italiana con un cinese» e ha anche notato che, al contrario, spesso si vedono donne cinesi con uomini europei. «Io non ho visto una enciclopedia di cactus, ma quei pochi che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma è una cosa di biologia, una questione anatomica», l'audio è stato interrotto dalla regia ma ormai era troppo tardi...

