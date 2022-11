Gf Vip, scatta il bacio tra Patrizia Rossetti e Attilio Romita: la reazione degli utenti è immediata

Il gioco di “obbligo o verità” all’interno della casa del Gf VIP ha dato tanto da commentare agli spettatori. Non c’è stato infatti solo il bacio tra Nikita e Daniele o il balletto spinto di Wilma Goich. Un altro bacio, infatti, ha destato scalpore, ed è stato quello tra Patrizia Rossetti e Attilio Romita. I due, al centro dello studio si sono abbracciati, hanno ballato e senza indugio si sono baciati sulle labbra con tanto di casqué finale. «Quasi 10 mila visualizzazioni in 15 minuti per gli over, ma di cosa stiamo parlando, noi dobbiamo trovare il nome per questa ship», ha scritto un utente. «Questo bacio tra Patrizia e Attilio ha svoltato la serata», ha commentato un altro spettatore. «Secondo me si piacciono, io li vedo benissimo insieme, peccato che lui sia impegnato», ha ipotizzato qualcun altro.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Dreams from Bensound.com