Valeria Marini sembra non sopportare più Giacomo Urtis, suo compagno di gioco al Gf Vip. La showgirl è esplosa più volte contro il chirurgo dei vip e pare non essere più disposta a far coppia con lui. Ecco il suo sfogo.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music Cute from Bensound.com