Giancarlo Magalli è tornato col botto, la battuta al vetriolo a I Fatti Vostri: «Se lo grattano», ecco con chi ce l'ha

Giancarlo Magalli è tornato inaspettatamente a "I Fatti Vostri" dopo due anni di assenza, durante la puntata del 19 settembre. Il suo ritorno è stato una sorpresa. Tiberio Timperi lo ha accolto ironicamente, elogiando la sua ironia e facendo riferimento a controversie passate: «Avevamo fame e sete della tua ironia, che qualche volta ha fatto venire il prurito a qualcuno, ma oggi sei qui in una veste diversa». Magalli non ha perso il suo spirito sarcastico, rispondendo subito: «E vabbè, se lo grattano, non è un problema». Il conduttore ha presentato una nuova rubrica che dovrebbe apparire regolarmente nello show, che si concentrerà su persone che hanno avuto un impatto positivo sulla storia attraverso le loro azioni. Il ritorno di Magalli in Rai è avvenuto dopo un periodo di pausa dovuto a seri problemi di salute, tra cui un'infezione e un linfoma alla milza. Nonostante le difficoltà, il conduttore è riuscito a guarire grazie alle cure.

