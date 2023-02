Giorgia a Domenica In: «Pippo Baudo mi ha mandato un audio che mi ha commosso. Ho pianto mezz'ora»

Ospite di Domenica In, Giorgia ha parlato di Pippo Baudo. Gli opinionisti presenti hanno infatti chiesto all'artista se avesse sentito, durante i giorni di Sanremo, il conduttore dei suoi Festival (o almeno di alcuni di essi). «Gli ho voluto dire - racconta Giorgia su Pippo Baudo - che in ogni caso la sua presenza qua si sente. Per tutto quello che si fa in generale, anche se poi ogni direttore artistico dà la sua impronta. Secondo me Amadeus è molto vicino a Pippo come stile, perché è coinvolto in prima persona in tutto». «Però gli ho voluto dire - continua Giorgia - che la sua presenza, la forma del suo talento, quello che lui ha dato, è un po' il riferimento. Quindi lui è qui. Io sentivo l'eco della sua voce nei corridoi, in qualche modo. Un po' sono esaurita e un po' è proprio così. Gliel'ho voluto dire anche per dirgli un grazie per tutto quello che lui insomma ha dato. Lui mi ha fatto un audio ed ho pianto per mezz'ora, mi ha fatto commuovere».

