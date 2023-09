Giselda Torresan al Grande Fratello, il dettaglio dei capelli non sfugge ai fan: ecco cosa hanno di strano

Una delle nuove concorrenti del Gf di quest'anno è Giselda Torresan, una giovane donna originaria di Asolo, provincia di Treviso. La ragazza ha colpito subito per la sua parlantina e il suo carattere solare. Gestisce una malga situata sul Monte Grappa, che è di proprietà della sua famiglia da quattro generazioni, e si occupa di animali e della manutenzione della struttura. Tuttavia, a molti spettatori che hanno seguito con interesse l'inizio del reality, non è sfuggito un dettaglio che riguarda il suo aspetto e i suoi capelli. «Gisella con la ricrescita: chissà come ci arriva a gennaio (se arriva)», «Arrivo solo ora, abbiamo già commentato la ricrescita di Giselda?», «Per far passare Giselda come comune mortale le hanno proibito di fare la tinta ai capelli, ha già la ricrescita», hanno commentato alcuni utenti sui social.

