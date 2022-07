Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli alla scoperta del Made in Italy per Prime Day

Una coppia di influencer alla scoperta del Made in Italy. In occasione del Prime Day, l’evento annuale di Amazon che torna il 12 e 13 luglio per i clienti Amazon Prime, Amazon.it celebra le piccole e medie imprese italiane. E lo fa con un tour che vede protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Un incredibile viaggio che la giovane coppia di influencer ha intrapreso alla scoperta delle eccellenze del Made in Italy.

