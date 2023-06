Giulia Salemi, mamma Fariba sbotta dopo le notizie della crisi con Pierpaolo Pretelli

Negli ultimi giorni sono circolate voci di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, suscitando preoccupazione tra i fan della coppia. Alcuni di loro hanno tentato di scoprire se i rumors fossero veritieri, ma hanno agito in modo sbagliato. Alcune decine di fan dei Prelemi, infatti, hanno contattato Fariba Tehrani per ottenere informazioni. in tanti hanno fatto domande alla madre di Giulia, mentre altri l'hanno chiamata per parlare male di Pierpaolo. In entrambi i casi si è trattato di un'invasione della privacy. Fariba Tehrani ha reagito su Instagram annunciando che probabilmente cambierà numero di telefono. La mamma di Giulia ha condiviso un messaggio sui social: «È poco rispettoso che persone che hanno ottenuto il mio numero tramite il lavoro o acquisti per beneficienza continuino a scrivermi o a chiamarmi in modo insistente! È assurdo invadere la nostra privacy! [...] Chi ama davvero, non invade».

Foto Kikapress, ufficio stampa Mediaset; music Korben