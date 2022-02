Giuliano Sangiorgi, il suo primo Nft per San Valentino con l'illustratore Emiliano Ponzi

Emiliano Ponzi e Giuliano Sangiorgi hanno collaborato assieme per la creazione di tre opere d'arte digitali, dedicate al tema del bacio nelle sue più diverse declinazioni. L'illustratore milanese nella sua carriera ha firmato illustrazioni per giornali ed editori come il New York Times, Le Monde, il New Yorker, il MoMa di new York, Der Spiegel, Penguin Books o Feltrinelli, brand internazionali come Bulgari, Armani, Lamborghini, Barilla e per autori del calibro di Murakami, ha deciso questa volta di animare le sue illustrazioni, di ambientarle e donare loro la vita attraverso l'inconfondibile voce di Giuliano Sangiorgi. Tre scene dal sapore cinematografico, effimere ma al contempo perfettamente riconoscibili nelle emozioni di ciascuno di noi.