Gli italiani non amano distinguere il maschile dal femminile, però non sono spreconi

Tutti i sabati su Rai2 Pierluigi Pardo conduce con Alessandra Ghisleri «Ti sembra normale?», show incentrato sulle opinioni degli italiani indagate tramite sondaggio: un modo simpatico per analizzare la fotografia di vizi e virtù italici che esce da questo particolare obiettivo. Ad esempio, il 60% dei cittadini italiani (sul campione dei 1000 intervistati) è contraria a declinare al femminile professioni e cariche istituzionali: il fatto che Giorgia Meloni, prima donna nella storia italiana ad occupare la carica di premier, abbia scelto di farsi chiamare il presidente e non la presidente va quindi incontro all'opinione di una maggioranza di italiani. Solo il 39% applica la distinzione femminile e maschile contro un 61% che non la fa, con una percentuale di No molto alta anche tra le donne, ben il 59%. In cucina però zero sprechi: il 70% non butta via alimenti scaduti da poco.

