Golden Globes, nella gift bag dei vincitori regali per 500mila dollari: dal vino più caro al mondo alle vacanze di lusso in yacht

È stata una notte di stelle, glamour e sorprese scintillanti per i vincitori dei Golden Globe Awards 2024, che hanno avuto l'onore di portare a casa una gift bag del valore di 500.000 dollari. Il palpitante comunicato stampa ufficiale ha svelato che la confezione regalo, nota come “The Ultimate Gift Box”, è stata creato con cura dalla prestigiosa rivista di lifestyle di lusso, Robb Report, in esclusiva per gli illustri ospiti della serata. Questo scrigno di lusso non è solo un omaggio ai migliori nel mondo del cinema e della televisione, ma è anche un gesto generoso verso l'arte, l'istruzione, il giornalismo e progetti umanitari. Il Robb Report ha infatti destinato parte del suo contributo alla Golden Globes Foundation, impegnandosi a sostenere comunità sottorappresentate nell'industria dell'intrattenimento. La ”Ultimate Gift Box” è una vetrina di opulenza, contenente oltre 35 prodotti di lusso. Tra le esperienze di viaggio, spiccano un noleggio di uno yacht di lusso di 5 giorni in Indonesia a bordo dello yacht Celestia Phinisi del valore di 50.000 dollari e un soggiorno di 5 giorni al Ritz-Carlton Grand Cayman. Ma le sorprese non finiscono qui.

