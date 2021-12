Mentre Ciro e i suoi uomini allestiscono nuove piazze di spaccio grazie al carico appena rubato, Genny deve correre ai ripari: sta perdendo la fiducia dei suoi e deve muoversi in fretta per comprare un nuovo carico. Per farlo ha bisogno subito di soldi e li chiede agli imprenditori, ma non tutti sono d’accordo. Nel frattempo, Nunzia e Ciro ricevono una visita inaspettata che può permettere loro di infliggere a Genny il colpo decisivo.