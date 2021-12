Ciro è distrutto per quanto è successo ad Enzo e medita una vendetta esemplare. Nel frattempo, Genny decide di vendere la cocaina a metà prezzo per vincere la concorrenza. Come previsto, le piazze di Ciro e Nunzia si svuotano. Visto il risultato, i capipiazza di Secondigliano tornano ad avere fiducia nel loro boss. Sembra che finalmente Genny sia in vantaggio, ma la partita non è affatto finita…