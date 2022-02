Grande festa a Domenica In con Mara Venier: Morgan celebra Patty Pravo

Patty Pravo canta con Morgan e Mara Venier. Nella puntata di Domenica In in onda domenica 20 febbraio, Mara Venier ha ospitato la cantante Patty Pravo. A sorpresa, durante l'intervista, è apparso anche Morgan che ha omaggiato la grande artista con due brani: Il vento e le rose e Pensiero stupendo. Anche Zia Mara sembra tuttavia non aver resistito al richiamo della musica e ha così partecipato all'omaggio. Abbiamo così potuto assistere a una splendida performance a tre sulle note dell'intramontabile Pensiero Stupendo.

